Business-Aviation-Firma "MAIN Aviation Project" pleite

Wien. Die "MAIN Aviation Project GmbH & Co Falcon KG" ist in die Insolvenz geschlittet. Laut Gerhard Weinhofer von Creditreform hat das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen, das einen Businessjet der Marke Dassault Falcon 900B betrieb, ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt.



Das Bedarfsflugunternehmen hat insgesamt 16,4 Millionen Euro Schulden, davon 8,891 Millionen Euro bei der UniCredit Bank Austria und 4,39 Millionen Euro bei der Schweizer Invesa AG sowie 2,74 Millionen Euro bei der Sanochemia Limited mit Sitz in Malta. Mit rund 287.400 Euro werden laut Creditreform die Aktiva beziffert.



Als Insolvenzursache werden die Auftragsrückgänge seit 2007 angeführt. Die Flugbewegungen sind im Vorjahr auf 98 Stunden gesunken. "Ein Weiterbetrieb dieses Flugzeuges war nicht mehr möglich", heißt es im Insolvenzantrag. Aufgrund der hohen Wartungskosten (bis zu 500.000 Euro) wurde der Jet im August 2010 um 2,5 Millionen Dollar verkauft, der Käufer musste weitere 2,5 Millionen Dollar für die Wartung und eine neue Inneneinrichtung in die Hand nehmen. Zur Erinnerung: 2008 hatte der Flieger noch einen Wiederverkaufswert von zehn Millionen Dollar.



"Die KG verhandelt derzeit über eine Beteiligung an einem Luftfahrzeug und es ist mit einem Teilkauf zu Beginn des nächsten Jahres zu rechnen", heißt es im Insolvenzantrag weiter. Den Gläubigern wird 30 Prozent Quote geboten.



Die Liste der sogenannten Kommanditisten ist prominent besetzt: Sanochemia-Chef Frantsits hält mit 1,27 Millionen Euro den größten Anteil; dazu kommen u.a. Rudolf Humer (vormals Palmers) und Richard Kwizda (Apotheker), Wilhelm Hörmanseder (Mayr-Melnhof Karton AG), und die AWG Privatstiftung um den Kärntner Steuerberater Günther Pöschl.