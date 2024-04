BZÖ-Steiermark mit Gerald Grosz

Im fünfköpfigen Bündnisteam Steiermark befinden sich nach der offenen Abstimmung u.a. die frühere FPÖ-Generalsekretärin Bleckmann und der Haider-Vertraute Fischl.



Heftige Attacken zur Einstimmung auf den BZÖ-Gründungskonvent und für den steirischen Landtagswahlkampf ritt BZÖ-Bundesobmann Jörg Haider. Der Kärntner Landeshauptmann warnte vor dem "abschreckendem Beispiel Deutschland" und vor Rot-Grün in Österreich, und lobte die BZÖ-Politik besonders im Hinblick auf Steuerreform und Asylpolitik als vorbildlich. Die steirische Landespolitik sei gekennzeichnet vom "Familienzwist im Hause ÖVP", hier müsse das BZÖ ein Angebot machen, so Haider am Samstag in der halbvollen Hartberger Stadtwerke-Halle.



Haider, der fast eine Stunde zum Gründungskonvent zu spät kam, zog bei seiner Rede die üblichen Register: heftige Kritik an Opposition, der rot-grünen Regierung in Deutschland, der EU bei gleichzeitig verhaltener Kritik am Koalitionspartner ÖVP, mit einigen Seitenhieben gegen die "Alt-FPÖ". Der Bündnis-Chef warnte vor deutschen Verhältnissen mit "Schröder und dem Turnpatschen-Terroristen von einst, Fischer". Man müsse rechtzeitig davor warnen, damit nicht in Österreich ein Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (S) und ein Finanzminister Alexander van der Bellen (G) in der Regierung säßen. "Da lohnt es sich allemal noch, politisch aktiv zu sein", rief der Landeshauptmann zu politischer Betätigung auf Seiten des BZÖ auf.



Heftiger wurde Haider schon gegenüber Grünen und Sozialdemokraten hinsichtlich Steuerreform, Asylpolitik und den heurigen Gedenkfeiern. "Da werden hypertrophische Feiern zu 60 Jahren und 50 Jahren Jubiläen veranstaltet. Das ist nur Rückblick, und wenn einer dann so redet wie es nicht passt, dann wird er mit der Moralkeule niedergehauen," sagte Haider.