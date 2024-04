BZÖ wählt Josef Bucher zum Klubchef

"Ich glaube, dass wir uns sehr gut ergänzen", so Bucher über Petzner. Der neue Klubchef sieht in der Trennung der beiden Führungspositionen "überhaupt nichts Ungewöhnliches". Petzner sei als Stratege unverzichtbar, vor allem, da es in den kommenden Jahren einige Wahlen zu schlagen gebe. Petzner wiederum würdigte Bucher als Wirtschaftsprofi, der gerade in Zeiten der Finanzkrise absolutes Know-how vorzuweisen habe.



Mit Josef Bucher führt ein erfahrener Abgeordneter die insgesamt relativ unroutinierte Gruppe der Bündnis-Palamentarier an. Der gebürtige Friesacher mit Spitznamen Seppi kommt aus dem Tourismus und ist im Wirtschaftsflügel der Orangen angesiedelt. Bucher ist ein parteipolitischer Spätstarter, er trat erst 2002 der FPÖ bei und wechselte dann wie praktisch die gesamten Kärntner Freiheitlichen zum BZÖ. Er gilt mittlerweile als Vertrauensmann der Brüder Scheuch, die in Kärnten Bündnischef und Klubobmann geben.



Geboren wurde Bucher am 19.8.1965. Nach Handelsschule, Hotelfachschule und Höhere Bundeslehranstalt für Tourismusberufe heuerte der Tourismuskaufmann in diversen Hotels an, unter anderem im Bristol in Wien. Später wechselte er in den Betrieb seiner Familie, den Metznitztaler Hof, ein Restaurant mit Hotelbetrieb in Friesach, in dem Bucher bis heute in leitender Funktion tätig ist.



In den 90er-Jahren stieg Bucher in die Politik ein, zunächst in diversen Funktionen in der Kärntner Wirtschaftskammer - damals noch unterstützt vom VP-Wirtschaftsbund. 2002 landete der frühere Mitarbeiter von Karl-Heinz Grasser erstmals im Nationalrat, da allerdings schon für die FPÖ. Nebenbei verdingte er sich zeitweise als Landestourismusdirektor in Kärnten sowie als Aufsichtsratsvorsitzender der Kärnten Werbung. Im Parlament widmete er sich vor allem den Bereichen Finanzen und Tourismus und fiel dabei weder positiv noch negativ auf.



Bucher gilt beim BZÖ schon länger als Option für höhere Weihen. Zwar ab und an als Karl-Heinz Grasser-Verschnitt belächelt, ließ er sich nichts wesentliches zu Schulden kommen und erarbeitete sich in den letzten sechs Jahren Erfahrung in Wien, die vielen im Klub des Bündnisses fehlt. Auch der mittlerweile verstorbene Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider setzte auf den früheren Geschäftsführer der "Kärntner Wirtshauskultur", machte er ihn doch zu seinem Aufpasser bei der Kärnten-Werbung und die letzten beiden Male zum Spitzenkandidaten des Bundeslands für die Nationalratswahl.



Bucher ist geschieden und Vater von drei Söhnen.