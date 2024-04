Casting und Kuriositäten

Zumindest wenn es nach den Plänen von Puls 4 geht, das im Herbst für den heimischen Kick via Castingshow auf Talentesuche gehen will.



Ob und wann sie umgesetzt werden, ist zwar nicht sicher, schließlich verkündete eine Agentur schon vor eineinhalb Jahren, Derartiges veranstalten zu wollen, doch wenn, dann darf man sich auf einiges an Skurrilitäten gefasst machen. Denn wer nicht vorzeitig raus muss, soll rein dürfen - und zwar gleich in den Profikader einer Bundesligamannschaft. Schade, wenn der österreichische Fußball das nötig hat. Man könnte meinen, der ist an Kuriositäten reich genug.



