Castro: Gesund und munter

Die Aufnahme ist Teil einer Ausstellung in der kubanischen Hauptstadt und stammt von Fidels Sohn Alex Castro, einem professionellen Fotografen. Dieser hatte seinen Vater mit gestutztem Bart und weißem Sportsakko im Gespräch mit anderen Personen erst vor kurzem fotografiert.



Castro ist seit seinem krankheitsbedingten Rückzug aus der Staatsführung vor drei Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Zuletzt waren zu Beginn dieses Jahres Fotos veröffentlicht worden, die ihn mit der argentinischen Präsidentin Cristina Kirchner und dem inzwischen gestützten honduranischen Staatschef Manuel Zelaya zeigten.



Intensives Leben



Bei der Eröffnung der Ausstellung mit insgesamt 83 Fotos aus dem Leben Fidels in einem Hotel der Hauptstadt sagte Parlamentspräsident Ricardo Alarcon: "Alle Menschen in Kuba sollten sich glücklich schätzen wegen der Besonderheit, dass das kubanische Volk in der Lage war, einen solchen Menschen hervorzubringen." Es sei unmöglich, das dermaßen intensive Leben Fidels in einer Ausstellung aufzuzeigen.



Große Veranstaltungen zum Geburtstag Fidel Castros sind nicht angekündigt worden. Am vergangenen Wochenende war bereits ein Handbuch mit Ausschnitten aus den wichtigsten Diskursen des Revolutionsführers veröffentlicht worden, der Kuba 47 Jahre regiert hat. (APA)



Fidel Castro im Interview mit der US-amerikanischen Journalistin Barbara Walters.