Causa Innenministerium: Vielleicht keine Vertuschung, aber schwere Tollpatschigkeit

Haidinger ist aber nicht der Einzige: Das Innenressort hat von der Affäre ebenfalls einen schweren Image-Schaden davongetragen. Und den hat man sich in der Wiener Herrengasse - zumindest teilweise - selbst zuzuschreiben. Denn statt die vom U-Ausschuss angeforderten Akten artig dem Parlament zu übermitteln, zeigte sich das Ministerium wenig kooperationsbereit, stritt um Schwärzungen, sodass eine eigene Clearingstelle eingerichtet werden musste. Und man ließ die Öffentlichkeit wissen, dass Daten über die sexuelle Orientierung einiger Mitarbeiter in den Personalakten auftauchen.



Mit der Adamovich-Kommission wollte Innenminister Günther Platter den Beweis erbringen, dass er wirklich an "lückenloser Aufklärung" interessiert ist. Auch ging es tollpatschig zu: Der Adamovich-Endbericht stand einige Zeit ohne die berühmten Schwärzungen beziehungsweise Weißungen im Internet. In Sachen Persönlichkeitsschutz war man hier also weniger penibel als im U-Ausschuss.



Ebenso stellt sich die Frage, wie, fast zeitgleich, das deutsche Magazin "stern" an ein Protokoll gekommen ist, in dem angeblich widersprüchliche Aussagen eines Freundes von Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil zu lesen sind. Der Name wurde voll abgedruckt und der Mann als mutmaßlicher Komplize hingestellt. Und in den Kriminalfällen von Spitz und Amstetten war das Ministerium offenbar so darauf bedacht, Transparenz zu beweisen, dass die ermittelnden Beamten die vollen Namen der Verdächtigen veröffentlichten. Das Prinzip "in dubio pro reo" wurde mit der Begründung ignoriert, dass Hinweise benötigt würden. Zumindest im Fall F. wirkt dies aber - ob der Keller-Beweise - mehr als fadenscheinig.



Es dürfte also wirklich etwa faul sein im Staate Österreich - nur an anderen Stellen, als dies Haidinger glaubt.



