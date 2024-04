Grenzmarken zum Aufhorchen: "Schön langsam beginnt es in den Köpfen so mancher Wirtschaftswissenschafter und Politiker zu dämmern, daß das Heil nicht in einer völlig deregulierten Wirtschaft zu



erwarten ist, sondern daß der Markt unbedingt Regeln braucht, um für das Gemeinwohl aller Menschen auf unserem Globus von Vorteil zu sein", schreibt ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch im Vorwort der CD



"Grenzen des Marktes", die von ÖGB und ORF produziert wurde. Mit Ö1-Beiträgen zu den Themen Geld, Politik und Wirtschaft und Ausschnitten aus dem Hollywood-Streifen "Wall Street" will die vierteilige



CD-Edition das Spannungsfeld zwischen Mensch und Wirtschaft hörbar machen.