CDU für "null Toleranz" bei Integrationsverweigerern

Migranten werden in Leitantrag prinzipiell als wichtig gewürdigt. | Karlsruhe. Die CDU will Zuwanderung und Integration in Deutschland stärker an nationalen Interessen ausrichten. Der Staat solle Integrationsverweigerern künftig entschieden entgegentreten, lautet der Leitantrag der Parteiführung, den der CDU-Parteitag in Karlsruhe mit großer Mehrheit verabschiedete. In Fällen von Integrationsverweigerung dürfe es "keine Toleranz" geben. Gleichzeitig wurde von den Delegierten festgestellt, dass Migranten wichtiger Teil der deutschen Gesellschaft seien, die in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft gefördert werden müssten. Zudem betont der Parteitag die Bedeutung der Zuwanderung, die "so gesteuert werden soll, dass wir die Fachkräfte bekommen, die wir brauchen."