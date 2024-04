Wann immer eine Landesgruppe mit der eigenen Bundespartei im Streit liegt, besinnt man sich hierzulande des deutschen Unionmodells zwischen CDU und ihrer bayrischen Schwesterpartei CSU. Zentrales Bindeglied ist die gemeinsame Fraktion im Bundestag.



Das Erfolgsgeheimnis der CSU beruht auf ihrer Alleinstellung als bayrische Landespartei - im betont föderalistisch gesinnten Freistaat ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Parteien, die im direkten Vergleich wie Anhängsel ihrer Bundesparteien erscheinen. Die CDU tritt in Bayern nicht an. Bisher hat die Union alle Krisen überwunden - auch wenn in regelmäßigen Abständen über Trennungsideen öffentlich spekuliert wird.