CDU/SPD - anders und doch (fast) gleich?

befassen wir uns mir dem Parteienunterschied.

Jetzt zeigt sich, welchen Vorteil Regierungsparteien haben. Sie können

nämlich Kritik aufgreifen und umsetzen, ein Vorteil, der der Opposition

fehlt, die zuschauen muss, wie nach und nach ihr die eigenen Themen

gemopst werden.

Die Opposition versucht inzwischen der jeweiligen Regierung Probleme

zu zu schustern, die eigentlich ursprünglich auf ihrem Mist gewachsen

sind, und halbwegs funktioniert das auch, denn der Wähler, oft nur an

Politik interessiert, wenn die Wahlurne droht, hat ein

Kurzzeitgedächtnis.

Ganz deutlich wird es, wenn man die Hartz IV Problematik anschaut, die derzeitige Meldung im Spiegel darüber, dass immer mehr Arbeitslose auf Hartz IV angewiesen sind.

Die Opposition aus den Parteien Die Grünen und SPD versucht, alle

damit verbundenen Probleme der derzeitigen Bundesregierung aus FDP und

CDU in die Schuhe zu schieben, und viele Wähler fallen darauf rein. Die

Opposition steht besser da, als sie sollte, wenn man genau darüber

nachdenkt. Man kann vorherige Gesetze nun einmal nicht einfach

zurücknehmen, zumal sie uns gut durch die derzeitige Krise helfen, man

kann nur nachjustieren, denn wirtschaftliches Fortkommen benötigt auch

gewisse Konstanz, sonst wandert Wirtschaft ab. Wirtschaft brauch

Verlässlichkeit und nicht ein "heute so, morgen anders", einen Schwenk

von vorne nach hinten, nur weil alle paar Jahre gewählt wird. Mit etwas

verstand weiß man das, und es wird ja justiert. Politik ist ja ein

vorsichtiges tasten nach Kompromissen.

Die Regierung hat aber speziell im Wahljahr auch die Aufgabe, einmal

zu resümieren, und Bedürftigkeiten, Stimmungen abzufragen, und das tut

sie, man nehme nur das Beispiel der Homoehe. Dank einer führungsstarken

Kanzlerin, greift immer mehr an Vernunft, werden alte Kamellen von Bord

gefegt, was Wähler kostet, aber eben auch neue Wähler bringt. Die CDU

sollte froh sein, eine solche Politikerin an vorderster Spitze zu haben,

denn ihr alleine ist es zu verdanken, dass die CDU noch nicht eine viel

stärkere Wählerabwanderung zu verzeichnen hat.

Politiker wie Angela Merkel sind selten und ein Segen für ihre

Partei. Sie justieren vorsichtig, was Zumutung bedeutet, aber sie

bringen die Partei auch nach vorne, modernisieren sie. Ohne Frau Merkel

erginge es der CDU/CSU vermutlich wie der katholischen Kirche, die sich

rückwärtsgewandt darstellt und fragt, warum ihr die Schäflein in Scharen

weglaufen.

Betrachtet man hingegen Die Grünen und die SPD, ist nirgendwo eine

starke Führungspersönlichkeit erkenntlich. Die SPD bedient sich einer

Dreier- eher Zweierspitze, so dass der Wähler kaum noch das Profil

erkennt, weil diese so unterschiedlich sind, dass sie sich quasi

gegenseitig abstoßen, wie ein Plus- und Minuspol. Auch den Grünen fehlt

ein Kopf, der der Partei ein Gesicht gibt. Die Lage der FDP ist derzeit

an desaströsesten, weil dort der Wähler sich mit niemandem wirklich zu

identifizieren vermag.

Allein die CDU hat ein Gesicht, und egal, wie man zur Kanzlerin

steht, Angela Merkel hat zwar kein scharfes Profil, aber sie ist

wandlungsfähig, und alleine das braucht gute Politik, die sich ständig

und immer schneller an den jeweiligen Zeitgeist anpassen und zu

Kompromissen bereit sein muss. Und genau das ist der Vorteil der Union.

Eine starke Führungskraft vermag nachhaltig und gegen eine gewisse Mauer

umzusetzen, was ansonsten in einem Unternehmen nicht möglich wäre,

ohne, dass man es ihr übel nimmt. Angela Merkel mag oft so erscheinen,

als ob sie plötzliche Schwenks durchführt, was aber nicht der Fall ist,

hier wird bedacht und plötzlich gehandelt, was oft viele überrascht und

kopflos wirken mag.

Kopflos ist aber all das nicht, hier wird reagiert auf notwendige

Fragestellungen, die zwar schon immer in der Diskussion standen, nie

aber tatsächlich und nachhaltig angegangen wurden. Beispiel

Energiewende.

Vielleicht fühlen ja die Wähler instinktiv, dass all das eben seine

Berechtigung hat, wenn man ganz ehrlich ist. Denn nur so sind die

konstant guten Zahlen für Angela Merkel erklärbar, nur so kann die

Kanzlerin sich die Opposition vom Leib halten, dadurch, dass sie erkannt

hat, welchen Vorteil es bietet, dieser die eigenen Themen abzujagen,

sie zu übernehmen.

Diesen Vorteil hat, wie gesagt, nur eine Regierungspartei mit starker

Führungspersönlichkeit und auch nur so lange, wie sie sich diese warm

hält. Der CDU gelingt das bisher ganz gut, und die Kanzlerin kann sich

eigentlich beruhigt zurück lehnen, solange sie so bedacht und mit

gewisser Elefantenhaut und der Stoik eines Esels mit so ruhiger Hand

regiert, wie bisher auch. Dann ist die Regierungszeit der CDU noch lange

nicht beendet, dann wird die SPD nach der Bundestagswahl genau dort

sitzen, wo sie bereits jetzt hockt, auf der Oppositionsbank, muss sich

allenfalls mit dem kleineren Regierungsposten zufrieden geben, auf die

Gefahr hin, von der starken Kanzlerin noch weiter zerrieben zu werden,

als bisher.

Entweder schafft es die SPD also, Parteiunterschiede wieder deutlich

werden zu lassen, ein komplett anderes Programm vorzulegen, als man es

erwarten würde, so, wie die Partei sich aufführt, oder sie wird noch

lange vom Wähler, zumindest auf Bundesebene, abgestraft werden, weil die

Kanzlerin, die Bundesregierung, ihr eben die Miniunterschiede im

Programm, die eben nur Wähler beruhigend wirken können und ohnehin so

nicht umsetzbar sind, abjagen und selbst in teilen umsetzen wird.

Und da behält der Wähler eben lieber das, was er kennt, was flexibel

genug und anpassungsfähig ist, als sich auf fragwürdige Neuerungen

einzulassen, die er ohnehin nicht für machbar hält und die die

wirtschaftliche Lage vielleicht verschlechtern würden. Wähler setzen auf

Sicherheit und nicht erneut auf Experimente, nicht bei einer Partei,

die unter Schröder so ihre Klientel enttäuscht und sich einer anderen

zugewandt hat.

©denise-a. langner-urso