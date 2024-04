Cerberus erwirbt 80 % von Chrysler

Die Investmentfirma Blackstone Group und der kanadische Autoteile-Hersteller Magna International sind damit nicht zum Zug gekommen.



Die Übereinkunft sieht im Wesentlichen folgende Maßnahmen vor:



- DaimlerChrysler übernimmt die Pensionen sowie die Gesundheitsvorsorge der Beschäftigten von Chrysler.



- Mit 4,5 Mrd. Euro von Cerberus wird die Chrysler-Holding LLC ausgestattet, die Fahrzeuge produzieren (3,7 Mrd. Euro), aber auch als Finanzdienstleister (0,8 Mrd. Euro) tätig sein wird.



- Eine Milliarde Euro geht an Daimler, das der Fahrzeugsparte ein Darlehen von 300 Mio. Euro gibt.



Da DaimlerChrysler zudem die Fahrzeugsparte schuldenfrei übergeben muss, bleibt unter dem Strich ein Verlust für den deutsch-amerikanischen Konzern.



Wer ist Cerberus?



Cerberus Capital Management ist ein Fondsmanagementunternehmen. Es beteiligt sich an Unternehmen und ihren Schulden und veräußert sie nach einer Umstrukturierung weiter. Gegründet 1992 von Stephen Feinberg, investierte Cerberus 25 Milliarden US-Dollar in mehr als 300 Unternehmen weltweit. Feinberg wurde 1999 von Fortune als einer der 40 reichsten Amerikaner unter 40 Jahren aufgelistet. Seit 2006 ist der frühere US-Finanzminister John W. Snow CEO des Finanzfonds.



Cerberus besitzt bereits die Finanzsparte des Autoherstellers General Motors und den Autovermieter Vanguard Car Rental, zu dem die Marken "National" und "Alamo" gehören. Auch in Deutschland ist der Höllenhund in der Automobilbranche aktiv: Dort kaufte Cerberus vor einigen Jahren den Autozulieferer Peguform.



