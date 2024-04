Chancen im Gesundheitssektor

Seit 1995 verfügt die Greiner Bio-One International Gruppe mit Hauptsitz in Kremsmünster über einen eigenen Produktionsstandort in Mosonmagyaróvár in Ungarn. Im Jahr 2001 erwirtschafteten die 80 Mitarbeiter in Ungarn einen Umsatz von 4,3 Mill. Euro, 2002 stieg der Umsatz um 20%.



Produziert und verkauft werden in Ungarn vor allem Petrischalen, das sind Kunststoffschalen zur Verwendung in Labors. Derzeit wächst der Weltmarkt der medizinischen Labortechnik laut Angaben von Greiner jährlich um etwa 10% - und der Gesundheitssektor zeige sich resistent gegen das schlechte internationale Konjunkturumfeld.



Schaller rechnet auch in den nächsten fünf Jahren noch mit zweistelligen Zuwachsraten im Vertrieb in Ungarn. Angesprochen auf einen Börsegang von Greiner meinte Schaller, das Unternehmen sei grundsätzlich vorbereitet, allerdings wolle man noch einen besseren Zeitpunkt abwarten.