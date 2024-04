Chaos statt Hochspannung

Skifahren ist, eh klar, ein Freiluftsport. Und also hält sich auch die Überraschung darüber, dass das Abfahrts-Training am Dienstag auf Mittwoch, das Rennen der Herren auf 12.30 Uhr, jenes der Damen auf 9.30 Uhr verschoben werden musste, in Grenzen. Soll schon Schlimmeres passiert sein. Und wenigstens gibt´s heuer Schnee genug. Nur wozu überhaupt der ganze Aufwand? Warum überhaupt noch Rennen Mitte März?