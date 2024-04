Charles G. Koch: Plädoyer für die freie Marktwirtschaft

Charles Koch ist ein wehementer Vertreter der freien Marktwirtschaft. Deren Prinzipien seien auch in den Unternehmen anwendbar, ist Koch überzeugt, dessen Konzern Koch Industries weltweit die zweitgrößte Firma in Privatbesitz ist. Den Erfolg seiner Unternehmen führt er nicht zuletzt auf das von ihm entwickelte "Market Based Management (MBM)" zurück, das seine Wurzeln in der Österreichischen Schule der Nationalökonomie hat.



Wesentliche Elemente seiner Unternehmensphilosophie sind echte Wertschöpfung, Tugend und Talent der Mitarbeiter sowie Schulung in ökonomischer Denkfähigkeit. Entscheidungsbefugnisse werden an Verantwortlichkeiten geknüpft; Anreize sollen die Leistungen fördern.