Charmant noch mehr Urlauber anlocken

Nächtigungsplus in Wintersaison. | ÖW reagiert auf Kritik an Marketing. | Wien. Es war nach den Worten von Wirtschaftsminister Martin Bartenstein ein "großartiger Start" in die Wintersaison und damit in das heurige Jahr für den heimischen Tourismus: Im November und Dezember 2005/06 stieg die Zahl der Nächtigungen um 4,1 Prozent auf 11,4 Mio., auch die Umsätze legten zu.