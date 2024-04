Checkliste für die Lohnverrechnung

In einem kürzlich veröffentlichten Erlass erinnert die Finanz an die wichtigsten "Unterlagen, die zum Lohnkonto zu nehmen sind". Es sind vor allem diese:



-das Antragsformular für den Alleinverdiener-Absetz-betrag (Neuauflage 2004!);



-das Formular für das Pendlerpauschale;



-die amtliche Mitteilung über den dem Dienstnehmer gewährten Steuerfreibetrag;



-den Nachweis über die beanspruchten Mehrarbeitsstunden, die ausbezahlten Kilometergelder und die Privatnutzung (oder Nichtnutzung) des Firmenwagens;



-bei Auszahlung von freiwilligen Abfertigungen (alte Ansprüche): die Bestätigung über die berücksichtigten Vordienstzeiten;



-bei Mitarbeiterbeteiligungen und bei Maßnahmen der Zukunftssicherung (300 Euro-System): Nachweis der Hinterlegung der Unterlagen;



-bei Stock options Kopien der bezüglichen Vereinbarungen;



-bei Expatriates: Belege über Miet- und Betriebskosten sowie Schulbesuchsbestätigungen;



-bei Übernahme von Studienkosten der Werkstudenten durch den Dienstgeber: die Original-Zahlungsbelege dieser Kosten;



-bei der Dezember Aufrollung: Belege über berücksichtigte ÖGB-Beiträge und Kirchensteuerzahlungen.



Die Unterlagen können papiermäßig oder auf Datenträgern gespeichert aufbewahrt werden; bei gesonderter Ablage sollte am Lohnkonto ein Hinweis über den "Fundort" der Unterlagen ersichtlich sein.