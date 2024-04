"Chianti-Koalition" feiert 1. Jahrestag

An diesem Sonntag feiert die blau-rote Kärntner "Chianti-Koalition" zwischen FPÖ und SPÖ ihren ersten Jahrestag.

Am Samstag, dem 13. März 2004 um drei Uhr morgens, war die Überraschung perfekt: Nur fünf Tage nach der Kärntner Landtagswahl einigten sich LH Jörg Haider und SPÖ-Chef Peter Ambrozy auf eine Zusammenarbeit für die kommende Legislaturperiode.



Den Begriff "Koalition" vermied man aus Rücksicht auf die Bundes-SPÖ, die stets beteuert, eine solche komme mit der FPÖ nicht in Frage. Auch Ambrozy hatte noch im Wahlkampf jede Zusammenarbeit mit dem späteren Wahlsieger Haider ausgeschlossen. Mittlerweile sucht die SPÖ einen Nachfolger für ihren Landesparteichef. Mit Chianti stießen übrigens FPÖ und SPÖ auf die gemeinsame Zukunft an.