Chile will sein Kupfergesetz ändern

Militär erhält bisher zehn Prozent des Verkaufs. | Santiagode Chile/Wien. Die Farbe des Geldes ist in Chile kupferrot. Nirgendwo sonst auf der Welt wird dermaßen viel von dem begehrten Edelmetall produziert. Um die Vorherrschaft auf dem Kupfermarkt weiter auszubauen, befindet sich noch bis heute, Donnerstag, der chilenische Minister für Bergbau, Santiago Gonzalez, in China, um von dort Investitionen in den Kupferabbau anzuziehen. "Durch den Kauf von Kupfer im Wert von zehn Milliarden Dollar ist China zum größten Handelspartner Chiles avanciert", sagte der Minister.