China: Kampf gegen Korruption trifft Schnapshersteller

Die chinesische Distillerie Kweichow Moutai musste starke Kursverluste hinnehmen, weil KP-Chef Xi Jinping dem Militär Bankette mit Alkohol auf Dienstreisen verboten hat. Die Maßnahme ist ein weiterer Schritt des neuen Vorsitzenden im Kampf gegen die Korruption.



Die Anweisungen Xi Jinpings sind eindeutig: Die Notwendigkeit von Dienstreisen ist nachzuweisen, und die Aufenthalte sind so kurz wie mögich zu halten. Darüber hinaus soll die Verwendung von Einsatzfahrzeugen rigoros kontrolliert werden, um "Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhindern".



Wie sich nun herausstellt, sind nicht nur First-Class-Hotels, die hohe Offiziere mit roten Teppichen und Blumen zu begrüßen pflegten, von den Anordnungen betroffen. Anleger haben anscheinend das Vertrauen in die Brennerei Kweichow Moutai verloren, dessen Hirse-Weizen-Schnaps vor allem bei hochrangigen Militärangehörigen beliebt ist. Zwei Tage nach der Ankündigung gaben der Kurs des Unternehmens um 5,8 Prozent nach.



Korruption ist der wichtigste Grund für die Unzufriedenheit mit den Machhabern in China.