China kauft Boeings um 5 Milliarden Dollar

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua spricht von einem Auftragsvolumen von 5,04 Milliarden Dollar (4,08 Milliarden Euro). Boeing rechnet nach eigenen Angaben damit, auch den Verkauf der restlichen 18 Flugzeuge zu realisieren: "Wir sind weiter zuversichtlich, daß wir die Transaktion in naher Zukunft abschließen können."



Der Dreamliner soll ab 2008 an im regulären Flugbetrieb eingesetzt werden und Boeings Anteil von sechzig Prozent auf dem chinesischen Markt weiter erhöhen. Je 15 Maschinen wwerden an Air China und China Eastern geliefert, neun an Shanghai Airlines und drei ab Xiamen Airlines.



Boeing 787 Dreamliner



Die zweimotorige 787-Familie besteht aus drei Flugzeugen. Die 787-8 hat 223 Sitzplätze in einer Drei-Klassen-Konfiguration und eine Reichweite von 15.700 Kilometern. Die 787-3, eine für Kurzstrecken optimierte 787-8, kann 296 Passagiere in einer Zwei-Klassen-Konfiguration befördern und hat eine Reichweite von 6.500 Kilometern. Die 787-9, eine längere Version der 787-8, verfügt über 259 Sitzplätze in einer Drei-Klassen-Konfiguration und eine Reichweite von 15.400 Kilometern.