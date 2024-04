China: Kein Treffen mit dem Dalai Lama

In einer am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Erklärung der EU hieß es, Peking habe das für Montag (1. Dezember) in Lyon geplante Treffen verschoben.



Hintergrund seien Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf ein geplantes Treffen zwischen Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und dem geistigen Oberhaupt der Tibeter, sagten EU-Diplomaten am Mittwoch. Der Dalai Lama macht sich für eine größere Autonomie seiner Heimatregion stark. Die kommunistische Regierung in Peking wirft dem buddhistischen Geistlichen vor, Tibet von China abspalten zu wollen. (APA)