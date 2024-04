China protestiert: "US-Einmischung"

Peking/Washington. Der Empfang des geistlichen Oberhaupts der Tibeter, des 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso, durch US-Präsident Barack Obama hat die erwartet scharfe Reaktion Chinas ausgelöst: Eine "unzulässige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas" sei der Empfang, bekam der US-Botschafter in China im Pekinger Außenministerium am Freitag zu hören. "Die USA haben die Gefühle des chinesischen Volkes verletzt und die chinesisch-amerikanischen Beziehungen stark in Mitleidenschaft gezogen", sagte Außenamtssprecher Ma Zhaoxu im Rahmen eines offiziellen Protests.