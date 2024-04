China und USA auf Konfrontationskurs

Scharfe Kritik übte China an den jüngsten Manövern der USA mit Südkorea im Gelben Meer. Was als Antwort auf die Provokationen Nordkoreas gedacht war, verstärkte in China nur das Misstrauen, die USA nutzten die Krise, um ihre Vorherrschaft im Westpazifik auszubauen - und China zu umzingeln. Wie Verteidigungsminister Liang Guanglie bei dem Besuch seines Amtskollegen Robert Gates am Montag in Peking deutlich machte, bleiben auch die Waffenlieferungen der USA an die demokratische Inselrepublik Taiwan in Zukunft ein Zankapfel.



Ein Jahr lang herrschte wegen des Waffenpakets wieder Eiszeit. Sieben Monate wurde der Besuch von Gates hinausgeschoben. Da Chinas Präsident Hu Jintao aber in einer Woche nach Washington reisen wird, war Gates jetzt wieder in Peking willkommen - um gute Stimmung zu machen. Doch der nächste Streit ist vorprogrammiert. Auch in Zukunft wollen die USA ihrer Verpflichtung nachkommen, den demokratischen Taiwanesen bei ihrer Verteidigung zu helfen.



Die Volksbefreiungsarmee wird die US-Streitkräfte im Pazifik auf lange Sicht nicht schlagen können, ist aber zunehmend in der Lage, deren Aktionsradius einzuschränken oder Einsätze wie etwa zur Verteidigung Taiwans empfindlich zu stören. Mit Sorge verfolgen die USA deswegen die Entwicklung einer neuen chinesischen Rakete, die amerikanische Flugzeugträger im Pazifik treffen könnte. Auch bei der Entwicklung eines eigenen Tarnkappen-Kampfjets scheint China weiter, als US-Geheimdienste bisher glaubten, wie Gates einräumte.