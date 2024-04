China wächst um 1.100 Quadratkilometer

Damit wird ein jahrelanger Territorialstreit zwischen den beiden Ländern beigelegt. Die Region ist knapp dreimal so groß wie Wien und gehört zum Pamir, dem Hochgebirge Zentralasiens.



Das tadschikische Parlament stimmte am Mittwoch in der Hauptstadt Duschanbe einer entsprechenden Vereinbarung zu, wie die autoritäre Regierung der Ex-Sowjetrepublik mitteilte. China, der viertgrößte Flächenstaat der Erde, ist einer der Hauptinvestoren im verarmten Tadschikistan. Die gemeinsame Grenze ist etwa 500 Kilometer lang. (APA/dpa/red)



LinkWashington Post: Tajikistan agrees to give land to China