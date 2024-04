Chinas erster Flugzeugträger vor der Fertigstellung

Peking sieht in Prestigeprojekt Zeichen der Stärke. | Peking. Ein gut gehütetes und dennoch offenes Geheimnis wurde jetzt zum ersten Mal offiziell bestätigt: China gab zu, dass sein erster Flugzeugträger knapp vor der Fertigstellung steht. General Chen Bingde, Generalstabschef der Volksbefreiungsarmee, wollte allerdings nicht bekanntgeben, wann das Prestigeobjekt in Dienst gestellt werden soll. Die ersten Ausfahrten sollen allerdings noch heuer stattfinden, berichtet die BBC.

Laut dem Nachrichtensender könnte allerdings das Erreichen der Operationsfähigkeit, etwa die Ausbildung der Flugzeugpiloten, noch einige Jahre dauern. Laut einem anderen Generalstabsmitglied soll der Flugzeugträger auch nie in die territorialen Gewässer anderer Staaten fahren. Wie üblich bei Aufrüstungsschritten, betonen die chinesischen Behörden die rein defensive Ausrichtung der Maßnahmen. Ein Flugzeugträger sei das Symbol einer großen und starken Nation, hieß es in Peking.



Bei dem Flugzeugträger handelt es sich allerdings nicht um eine eigenständige chinesische Entwicklung, sondern um ein Modell der Admiral-Kusnezow-Klasse, die einst noch für die Marine der Sowjetunion gebaut wurde. Die "Admiral Kusnezow" steht seit dem Zusammenbruch der UdSSR 1991 in russischen Diensten, ihr Schwesterschiff, die "Warjag", wurde allerdings nicht mehr fertiggestellt, sondern im Jahr 2000 ohne Antrieb, Elektronik und Bewaffnung an die Chinesen verkauft. Das Schiff soll künftig angeblich den Namen "Shi Lang" tragen - nach einem chinesischen Admiral, der 1681 Taiwan eroberte.