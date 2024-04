Chinas Lohnerhöhungen als Beginn eines unaufhaltbaren Prozesses

Egal ob bei Tor, Stangenschuss oder roter Karte: Die Fußball-WM in Südafrika begleitet der Lärm der Vuvuzelas. Und davon profitiert der chinesische Export. Die Volksrepublik nimmt zwar nicht als Mannschaft an der WM teil, produziert aber fast 90 Prozent der Plastiktröten, die derzeit in Südafrika verkauft werden. | In der Spielzeughersteller-Hochburg Chenghai in der südlichen Provinz Guangdong leisteten die Mitarbeiter Überstunden, um mit mehreren Millionen Vuvuzelas der Nachfrage gerecht zu werden. Im Großhandel kostet eine Tröte rund 2 Yuan (0,24 Euro).