Chinesische T-Shirts bleiben im Lager

China und die EU haben noch keinen Ausweg aus der Krise um chinesische Textileinfuhren gefunden, die in europäischen Zollhäfen festgehalten werden. Nach viertägigen Verhandlungen reiste die europäische Expertendelegation am Montag zurück nach Brüssel, um ihre Ergebnisse in die Konsultationen mit den Mitgliedsstaaten einzubringen, berichtete der Sprecher der EU-Vertretung in Peking, Michael Jennings. Die EU-Mission werde die Verhandlungen an ihrer Stelle fortführen.