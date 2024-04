Christkindlmarkt in Wien

Bereits Mitte November werden alle Besucher in Wien verzaubert von den vielen Weihnachtsmärkten. Auf den schönsten Plätzen in Wien gibt es die romantischen Christkindlmärkte. Der würzige Duft von Glühwein, Punsch, Zimt und Nelken lässt die Besucher ins Träumen kommen. Lichter, wohin das Auge blickt. Die vielen Leckereien duften aus den verschiedenen weihnachtlichen Ständen. Wer eine Geschenkidee sucht, der ist auf den Weihnachtsmärkten in Wien richtig. Eine so wundervolle Romantik mit Lichtern, weihnachtlich gestalteten Christkindlmarktständen und schön geschmückten Weihnachtsbäumen lassen sich viele nicht entgehen. Jung und Alt kommen hier her.



Die schönsten Christkindlmärkte in Wien:



Wien bietet für alle, Einheimische und Besucher, an vielen verschiedenen Stellen Christkindlemärkte an. Hier ein Überblick über die schönsten Wiener Weihnachtsmärkte:

- Altes AKH Weihnachtsmarkt

- Altwiener Christkindlmarkt

- Christkindlmarkt Schönbrunn

- Christkindlmarkt Rathaus Wien

- Weihnachtsmarkt Spittelberg



Der Christkindlmarkt Schönbrunn ist eine besondere Attraktion. Die märchenhafte Kulisse des Schlosses ist ideal für die großen Weihnachtsbäume und die Stände. Über 80 Aussteller aus Österreich und anderen Ländern sind hier zugegen. Wunderschöne Weihnachtsmusik umgibt die Plätze rund um das Schönbrunner Schloss. Hier werden viele weihnachtliche Dinge angeboten:



- Weihnachtsschmuck hergestellt mit traditioneller Handwerkskunst

- Christbaumkugeln aller Art

- handgemachte Kerzen

- Keramik in verschiedenen Ausführungen

- handgeschöpfte Seife



Der Höhepunkt des Weihnachtsmarktes am Schönbrunner Schloss ist die Krippe unter dem großen Christbaum. Hier stehen mehr als 200 handgeschnitzte Figuren. Sie stellen die Weihnachtsgeschichte mit Josef und Maria dar und sind ein echtes Highlight für die Besucher und die Einheimischen.



Der Christkindlmarkt am Wiener Rathaus ist der zentrale Markt für alle Besucher. Kunsthandwerk, leckere weihnachtliche Gerichte, Schmuck für den Christbau, Glühwein und Kinderpunsch, alles ist zu finden rund um den Markt am Rathaus. Eine Christkindwerkstatt bietet schöne Spielangebote für die Kinder an. Ein echtes Lichtermeer ist rund um das Rathaus zu finden, das die Kinderaugen strahlen lässt. Die vorweihnachtliche Atmosphäre lässt die Besucher die Sorgen des Alltags für eine Zeit vergessen.



Spittelberg, das Dorf mitten in der Stadt, ist eine weitere Sehenswürdigkeit in der Adventszeit in Wien. Der Weihnachtsmarkt hier ist romantisch mit seinen Gassen und den vielen historischen Gebäuden. Ein Kunsthandwerkmarkt lädt ein zum Kauf von schönen Dingen, die das Herz erfreuen. Hier fernab der Großstadt und fernab vom Lärm des Verkehrs ist es ruhig es lässt sich in der Spittelberggasse die vorweihnachtliche Stimmung erleben.



Wien ist sehenswert und alle romantischen Weihnachtsmärkte in Wien sind einen Besuch wert!