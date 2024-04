Christus, Che und Chávez

Venezolanischer Chef-Ideologe auf Besuch in Wien. | Wien. Venezuela rührt die Werbetrommel. Rechtzeitig vor den Präsidentschaftswahlen am 3. Dezember macht der ehemalige Vizeaußenminister William Izarra eine Tour durch Europa. Ziel ist es, das seiner Meinung nach in den Medien teilweise falsch portraitierte Land ins rechte Licht zu rücken. Am Freitag war der Leiter der venezolanischen Zentren für Ideologische Bildung in Wien.