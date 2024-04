Chronik eines angekündigten Todes

Auf der Bilderteilplattform Instagram hat Conchita Wurst zuletzt gar mysteriöse Dinge gemacht. Erst postete sie drei schwarze Bilder, die allein mit dem Datum 8.3.19 beschriftet waren. Naja, hat sie halt ein neues Album, könnte man denken. Dann folgten drei Beiträge, die aus den Buchstaben T, O und M bestanden. Das spielt unzweifelhaft auf den Namen des Mannes hinter Conchita an, Tom Neuwirth. Als Bildunterschrift wurden die Buchstaben freilich mit "Truth over Magnitude" übersetzt - was auch noch trefflich nach dem Titel eines neuen Albums klingen kann. Dann legte Conchita mit weiteren Texten nach, die darauf schließen lassen, dass hier eine Chronik des angekündigten Todes von der Kunstfigur Conchita Wurst geschrieben wird. Man musste nicht überaufmerksam sein, um erste Vorboten für eine solche Entwicklung zu bemerken. Zuletzt kam Conchita etwa mit Glatze und bis auf ein weißes Latexkleid eher unweiblich gestylt zum Opernball. Tom Neuwirth/Conchita hat schon vor einiger Zeit bekundet, das Interesse an seiner Schöpfung, die ihm zwar Weltruhm (durch den medienwirksamen Sieg beim Song Contest) gebracht hat, aber auch eine beträchtliche Einschränkung der Kreativität, rapide verliert. Sollte Conchita am Freitag tatsächlich das Zeitliche segnen, ist das eine gewaltige Gratwanderung. Denn die Fans und jene, die von der Bartdame so genervt wie Neuwirth sind, halten sich wahrscheinlich die Waage. Im Zweifelsfall kann sie aber "Rise like a phoenix".