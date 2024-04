Cisco ist frohen Mutes

Der Umsatz fiel zum Vorjahr um 18 Prozent auf 8,5 Milliarden Dollar und damit so stark wie von Experten erwartet. Für das laufende Quartal rechnet Chambers nochmals mit einem Rückgang, allerdings soll er mit minus 15 bis 17 Prozent etwas schwächer ausfallen.



"Im vergangenen Quartal haben wir eine Reihe von positiven Signalen der Wirtschaft und unserer eigenen Geschäfte gesehen", sagte Chambers. Der US-Konzern Cisco stellt Router und Schaltstellen (Switches) für den Datenverkehr her und gilt nicht nur in der Technologie-Industrie als wichtiges Stimmungsbarometer. (APA)