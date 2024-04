Clark: Bush will Bin Laden gar nicht finden

Mit heftigen Attacken gegen den amtierenden Präsidenten meldete sich der demokratische Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur, Wesley Clark, nach seinen Aussagen beim UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gegen Slobodan Milosevic in die amerikanische Innenpolitik zurück: Bush lasse den Willen vermissen, Osama Bin Laden wirklich zu verfolgen. "Wenn ich Präsident wäre, hätte ich Osama Bin Laden schon", sagte Clark zum Auftakt für die am 27. Jänner in New Hampshire stattfindenden Vorwahlen.