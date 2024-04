Classics Corner 6.10.2003

Diese Woche gibt es für Oldtimer-Freunde zwei wichtige Termine: Am 10. und 11.Oktober findet in Hallein zum dritten Mal die Salz & Öl-Rallye statt. Fahrzeuge aller Klassen bis zum Baujahr 1978 treten bei der "Sportlichen Rallye für Old- und Youngtimer an. Detailinformation erhält man unter der E-Mail-Adresse info@src.co.at.



In Laxenburg bei Wien ist am 11. Oktober der Start zum "Laxenburger Classic Triathlon", zugelassen sind Autos und Motorräder. Infos unter autofreunde@sig.co.at.



Zwei Legenden feiern heuer ihr hundertjähriges Bestehen: Rolls Royce und Harley Davidson. Die äußerst rührigen Betreiber des Siegfried Marcus-Automobil-Museum Stockerau in Niederösterreich eröffnen am 25. Oktober aus diesem Anlass zwei Sonderausstellungen mit und über diese Kultfahrzeuge. Der Rolls Royce Club Österreich plant zu diesem Anlass eine Sternfahrt zur Ausstellung. Das Museum ist in Stockerau, Schießstattgasse 9, die Öffnungszeiten sind Samstag von 14 bis 16 Uhr und Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, der Eintritt kostet 3,50 Euro.