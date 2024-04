Clooney-Projekt zeigt erste Bilder aus Sudan

Die Analyse der Satellitenaufnahmen ergab, dass zwischen dem 4. und 6. März mindestens 300 Gebäude des Ortes Tajalei in der umstrittenen ölreichen Region Abyei niedergebrannt wurden. Mindestens drei weitere Dörfer seien seit dem 2. März systematisch zerstört worden.



Tot oder auf der Flucht



Nach Angaben südsudanesischer Behörden wurden in der ölreichen Region Abyei in den vergangenen zehn Tagen mehr als 150 Menschen bei Kämpfen zwischen den, aus dem Norden stammenden, Misseriya-Nomaden und der einheimischen Dinka-Ngok-Bevölkerung getötet, Tausende flohen aus den Dörfern. An den Auseinandersetzungen sollen auch Soldaten der Regierungstruppen des Nordens beteiligt gewesen sein.



Die Bevölkerung des Südsudan hatte bei einer Volksabstimmung im Jänner mit großer Mehrheit für einen unabhängigen Staat nach mehr als 20 Jahren Bürgerkrieg mit dem Norden gestimmt. (APA)



