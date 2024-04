Coaching für berufstätige Eltern

Stressbewältigung und Kommunikation

In Gruppen von sechs bis 12 Teilnehmern schulen ein Arbeitspsychologe und ein Unternehmensberater in insgesamt 16 Stunden die berufstätigen Elternteile in ihren Unternehmen. Die Themen in diesen "Werkstätten für betriebliche Eternarbeit", wie sie die Unternehmensberaterin nennt, sind breit gestreut: Vorwiegend geht es um Stressbewältigung, Selbstmanagement, Gesundheitsförderung, aber auch um Kommunikation - und zwar mit dem Nachwuchs ebenso wie mit Kollegen, die keine Kinder haben, erzählt Kloser im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Die Eltern-Coachings seien nicht nur für die Arbeitnehmer von Nutzen, die sich austauschen könnten. Auch die Arbeitgeber profitierten: "Für die Unternehmen ist eine solche Mitarbeiterfortbildung ja nicht nur ein sozialer Akt. Es ist für sie rentabel, wenn die Belegschaft den Kopf frei hat für die Arbeit", betont Kloser.



Das Coaching wende sich an alle Eltern in einem Betrieb, jedoch sind - wenig verwunderlich - im Schnitt zwei Drittel der Teilnehmer weiblich. Kostenpunkt pro "Werkstatt": etwa 4800 Euro.