Coca-Cola bleibt teuerste Marke der Welt

Coca-Cola ist die wertvollste Marke der Welt. Der US-Getränkekonzern konnte seinen Spitzenplatz halten und steigerte den Marktwert um 2 Prozent auf 66,7 Mrd. Dollar (46 Mrd. Euro). IBM verbesserte sich von Platz 3 auf den 2. Rang, Microsoft rutschte vom 2. auf den 3. Rang ab. Beide Marken sind mit einem Wert von 59,031 Mrd. Dollar bzw. 59,007 Mrd. Dollar in etwa gleich viel wert. Österreichische Marken haben es nicht unter die Top-100 geschafft. Dies ergab die aktuelle Studie "Best Global Brands 2008" der US-Beratungsfirma Interbrand.

Unverändert auf Platz 4 rangiert der US-Mischkonzern General Electric mit einem Marktwert von 53 Mrd. Dollar, gefolgt vom finnischen Handy-Hersteller Nokia mit 36 Mrd. Dollar und dem japanischen Autobauer Toyota mit 34 Mrd. Dollar. Toyota liegt damit vor dem Chiphersteller Intel, der Fastfoodkestte McDonald's, dem Disney-Konzern und dem Internetkonzern Google.



Google konnte am kräftigsten zulegen: Der Markenwert explodierte um 43 Prozent auf 25,59 Mrd. Dollar und verbesserte sich vom 20. auf den 10. Platz. Apple verzeichnet mit einem Plus von 24 Prozent den zweitstärksten Wertzuwachs. Auf Platz drei folgt Amazon mit 19 Prozent. Der Bekleidungshersteller Zara belegt mit 15 Prozent Wertzuwachs Platz vier. Der Computerspielehersteller Nintendo landet mit 13 Prozent auf Platz fünf.



Der beste Newcomer im Ranking der 100 wertvollsten Marken ist H&M. Der schwedische Bekleidungshersteller belegt mit einem Markenwert von 13,84 Mrd. Dollar auf Anhieb Rang 22. Neu ins Ranking schafften es auch das Medienunternehmen Thomson Reuters (Rang 44), das Elektronikunternehmen BlackBerry (Rang 73), der Autohersteller Ferrari (Rang 93), das Luxusunternehmen Armani (Rang 94), die Hotelkette Marriott (Rang 96), das Transportunternehmen FedEx (Rang 99) und die Kreditkartenfirma Visa (Rang 100).



Am kräftigsten zurückgereiht wurde der Finanzkonzern Merrill Lynch und zwar vom 22. auf den 34. Platz, gefolgt vom Modelabel Gap, den Finanzunternehmen Morgan Stanley und Citi und der Automarke Ford.