Computer Emergency Response Team (CERT)

Die IT-Experten sind als interinstitutionelle Einrichtung für die Sicherheit der digitalen Infrastruktur der Union verantwortlich. Neben der Aufgabe, Attacken auf die Computersysteme abzuwehren, sind sie vor allem damit beschäftigt, allfällige Angriffspunkte im Vorfeld zu identifizieren und zu beseitigen.

Dazu gehört auch die Aufklärung über die Vorbeugung von Cyberspionage und Identitätsdiebstahl und Sicherheitsvorkehrungen wie Kryptografie, DMARC (Maßnahmen zur Verhinderung von Mail-Missbrauch) und das HTTPS-Protokoll (Verschlüsselung im World Wide Web).

Der Bereich Best Practices und die White Papers richten sich an IT-Verantwortliche und das strategische Management und zeigen grundlegende Probleme und ihre Bewältigung in Bereichen wie dem Internet der Dinge, der Auslagerung von Daten und Services in Clouds, verteiltem Entwickeln und Big Data.

Nachrichten-Service

Die laufenden Informationen über Sicherheitslücken in Programmen und Firmware, strategische und punktuelle Bedrohungen, Hacker und Hacking-Techniken können kostenlos abonniert werden und sind öffentlichen Stellen und Unternehmen sehr zu empfehlen.

CERT