Conwert: 15 Euro-Angebot für 10 Prozent der Aktien startet

Hintergrund ist, wie berichtet, der Umbau der Gesellschaft durch den rund 200 Mio. Euro schweren Ankauf und die Integration von 25 Management- und Dienstleistungsgesellschaften. Die in der "Albertgasse 35 Beteiligungs GmbH & Co KG" zusammengefassten Großaktionäre - und Verkäufer dieser Gesellschaften - hatten angekündigt, ihren Verkaufserlös nach Steuern wieder in Conwert-Aktien anzulegen, um das Vertrauen in die - an der Börse ebenso wie die meisten Mitbewerber unterbewertete - Immobilienfirma zu demonstrieren.



Einer angekündigten Klage des Kleinaktionärsvertreters Wilhelm Rasinger gegen die entsprechenden Beschlüsse sieht man "sehr gelassen" entgegen, wie Kowar am Donnerstag bekräftigte: "Die Zustimmung bei der Hauptversammlung war über 99 Prozent, die Preise für die zugekauften Gesellschaften wurden von unabhängigen Gutachtern als fair bewertet".



Konkret wollen nun - unter anderen - Conwert-Gründer Günther Kerbler und Vorstandschef Johann Kowar bis zu zehn Prozent des Grundkapitals der Conwert Immobilien Invest AG zu 15 Euro - einem Kurs knapp unter dem inneren Wert, aber deutlich über dem aktuellen Börsekurs der Aktie - aus dem Streubesitz erwerben.



Jedem Inhaber von conwert-Aktien wird im Rahmen des Angebots für jede gehaltene Aktie ein Andienungsrecht zugeteilt und in sein Wertpapierdepot eingebucht, so Conwert. Jeweils 10 dieser Andienungsrechte berechtigen den Inhaber während der Angebotsfrist zum Verkauf von einer Aktie zu 15 Euro an die Bietergesellschaft. Die Andienungsrechte können zwischen 7. und 11. Dezember auch an der Wiener Börse gehandelt werden.

Ergebnis stieg um fast 90 Prozent

Conwert hat nach den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei allen Unternehmenskennzahlen neue Rekordwerte ausgewiesen. Das Betriebsergebnis (Ebit) konnte um 87 Prozent auf 137,70 Mio. Euro gesteigert werden, das Immobilienvermögen wurde um 473 Mio. auf 2,15 Mrd. Euro ausgebaut.



Für das Gesamtjahr rechnet man mit einem Betriebsergebnis von 178 bis 190 Mio. Euro, das Immobilien-Portfolio soll auf bis zu 2,4 Mrd. Euro steigen.