Currywurst statt Megadeals

Ex-Broker gründet Finanz-Wurstbude. | Frankfurt. (dpa) Noch im vergangenen Jahr hat Thomas Brauße millionenschwere Aktien-Deals abgewickelt, heute legt er für seine Ex-Kollegen Bratwürste ins Semmerl: Die "Frankfurter Worschtbörse" am Messeturm ist derzeit der ungewöhnlichste Imbiss in Frankfurt, untergebracht in einem umgebauten Linienbus und geleitet von einem in der Krise gefeuerten Finanzexperten.