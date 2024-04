CWT trotzt Preisverfall und Sparkurs

"Trotz der einschneidenden Faktoren Irak-Krieg und SARS haben wir in Österreich ein sehr gutes Jahr 2003 hinter uns", erklärt Hannes Schwarz, Director Sales & Account bei CWT Austria gegenüber der "Wiener Zeitung". Das Neugeschäft konnte dank zahlreicher prominenter Neukunden - Infineon, Lafarge, Unilever, Flextronics u.a. - um 5% gesteigert werden, der Umsatz sogar um 9% auf 38,9 Mill. Euro.



Für das Unternehmen arbeiten mittlerweile 45 Mitarbeiter in Österreich, Zentrale ist das "CWT Business Travel Center" im Millennium Tower in Wien. Weltweit machte der zweitgrößte Geschäftreise-Anbieter 2003 mit 20.000 Mitarbeitern in 140 Ländern einen Umsatz von 11,5 Mrd. Euro.



Insgesamt ging es der Reisebranche im Vorjahr nicht gut Schwarz: "Der Indikator für den Business Travel ist der BSP-Umsatz (Anm. ausgestellte Tickets), und diesbezüglich schrumpfte der Markt in Österreich um 5,5%". CWT Austria habe Umsatz und Gewinn durch die Expertise der Mitarbeiter, die Optimierung und das Verschlanken der Prozesse für die Kunden steigern können. Mittlerweile ist CWT Austria hinsichtlich Business Travel die Nummer 3 im Markt Österreich. "Unsere Beratungsfunktion in Kombination mit der Kundenbetreuung ermöglicht kosteneffizientes Reisen mit bestmöglichem Komfort", so Schwarz.



Für das laufende Jahr erwartet Schwarz ein stabiles Wachstum in der Höhe von 10%. Nachsatz: sollte es keine Krisen oder Kriege geben. Einen erfolgreichen Start habe es mit der Gewinnung von neuen Kunden wie Reuters und UNIDO bereits gegeben.



Den Geschäftserfolg absichern sollen neue Produkte wie "Harp Agency", ein Hotelprogramm mit 102.000 Raten, "CWT Webfares" - alle Low Cost Carrier buchbar auf einer Oberfläche oder "Corporate Select" - ein kostenloses Selbstbuchungstool für KMUs. Dazu komme die "CWT Mobility Group", die das interne Travel Management projektbezogen oder dauerhaft im Reiseprozess unterstützen könne.