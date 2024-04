CzechTrade eröffnet Büro in Wien

"Neben der Intensivierung des bilateralen Handels wollen wir die Zusammenarbeit österreichischer und tschechischer Firmen in Drittländern forcieren", erklärt Ivan Papousek, Leiter der neuen CzechTrade-Vertretung in Wien gegenüber der "Wiener Zeitung". Ziel sei, die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen beider Länder im wachsenden internationalen Wettbewerb zu verbessern.



Die aktuellen Außenhandelszahlen bestätigen die boomenden Wirtschaftskontakte zwischen Österreich und Tschechien. "Der Export von Tschechien nach Österreich konnte im Vorjahr bis einschließlich November um 20 Prozent auf 94,3 Mrd. Kronen - rund 3,1 Mrd. Euro - zulegen, der Export Österreichs nach Tschechien um 14,4Prozent auf 64,7 Mrd. Kronen - rund 2,2 Mrd. Euro", kennt Papousek die aktuellen Zahlen ganz genau.



In seinem neuen Wiener Büro will Papousek österreichischen und tschechischen Unternehmen gleichermaßen Unterstützung zukommen lassen. Österreichischen Firmen werden eine Reihe kostenloser Dienstleitungen angeboten. Unterstützung gibt es etwa bei der Suche nach neuen oder alternativen Lieferanten in Tschechien ("Supplier Search"). "Lassen Sie uns wissen, nach welchen Produkten, Zulieferteilen oder Dienstleistungen Sie suchen, und wir finden für Sie die passenden tschechischen Unternehmen", verspricht Papousek. Für österreichische Firmen, die an einer langfristigen Zusammenarbeit mit tschechischen Unternehmen interessiert sind, sucht CzechTrade nach geeigneten Kooperationspartnern ("CIPAS").



Unter dem Titel "Business Visits" hilft CzechTrade weiters, Kontakte und Verhandlungen mit den ermittelten und als geeignet erscheinenden tschechischen Unternehmen vorzubereiten. Hilfestellung leistet CzechTrade nicht zuletzt auch bei der Suche nach Auslandsvertretern und Auslandsangeboten. "Mittlerweile gibt es eine rege Anfrage von Seiten österreichischer Unternehmen, etwa aus den Bereichen Lebensmittel, Metallverarbeitung, Holz, Baustoffe, Bioenergie und EDV", nennt Papousek wichtige Branchen.



Im laufenden Jahr wird CzechTrade seine Aktivitäten in Österreich auf Biomasse, EDV und Baustoffe fokussieren. In diesen Bereichen hat CzechTrade auch Exportallianzen gegründet, die nun auch in Österreich vorgestellt werden sollen. Tschechische Firmen will CzechTrade generell bei der Internationalisierung unterstützen und ihre Konkurrenzfähigkeit im internationalen Wettbewerb verbessern helfen.



Information: CzechTrade Wien



Mariahilfer Straße 123/3; A-1060 Wien, Tel.: +43 (0)1 599 99 180 Internet: www.czechtrade.at