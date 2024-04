D: Immer mehr rechtsradikale Straftaten

Darunter waren mehr als tausend Gewalttaten, meldet die "Bild"-Zeitung in ihrer Dienstag-Ausgabe unter Berufung auf den jüngsten Verfassungsschutzbericht. Dies sei ein Anstieg von 15,8 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Der Verfassungsschutzbericht wird am Dienstag von Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) offiziell vorgestellt.



Der Verfassungsschutzbericht verzeichnet laut "Bild" auch zunehmende Gefährdungen durch islamische Fundamentalisten. Muslimische Gruppen wie Milli Görüs und die Muslimbruderschaft wollten in Deutschland Regeln der islamischen Scharia verbreiten, heißt es in dem Bericht demnach. Einwanderer der zweiten Generation und radikale Konvertiten aus Deutschland reisten nach Pakistan, wo das Terrornetzwerk Al-Kaida und ähnliche Gruppen Planungs- und Ausbildungsstützpunkte unterhielten.