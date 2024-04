Daimler sieht Chancen in China

"Wir stehen in diesem Teil der Welt derzeit auf der sonnigen Seite, weil die Finanzkrise unsere Prognose hier in China nicht verändert hat."



Mercedes-Benz will seinen Marktanteil in China im Luxussegment vergrößern, nachdem der Absatz dort im vergangenen Monat um 50 Prozent gesteigert werden konnte. Die S-Klasse etwa verkauft sich in der Volksrepublik derzeit besser als in den USA.



Auch in seinen Kleinstwagen setzt Daimler große Hoffnungen: Walkers Worten zufolge liegen für den am 8. April in China eingeführten Smart bereits mehr als 1000 Bestellungen vor. Daimler prüfe sorgfältig, dort auch eine Elektro-Version des Modells anzubieten, sagte Walker.



China hat 585 Milliarden Dollar in die Wirtschaft gepumpt, um sein Wachstumsziel von acht Prozent in diesem Jahr zu erreichen.



(Reuters)