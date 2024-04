Dalai Lama: Schwieriger Dialog mit China

Der Dialog zwischen China und Vertretern des Dalai Lama ist nach Einschätzung des religiösen und weltlichen Oberhaupts der Tibeter im Exil schwierig geworden. Vertreter von Exil-Tibetern sollen am 17. November in Indien zusammenkommen und dabei werde er ihnen die Entscheidung überlassen, ob der Dialog fortgesetzt werden soll oder nicht, sagte der Dalai Lama am Sonntag in Japan.