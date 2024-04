Dänische Krise durch Karikaturen

Mittlerweile wird der Irakeinsatz des Landes in Frage gestellt. Am Sonntag erklärte ein Sprecher des irakischen Transportministeriums, dass künftig keine Aufträge für den Wiederaufbau an dänische und norwegische Unternehmen mehr vergeben werden. Der außenpolitische Sprecher der Dänischen Volkspartei, Sören Espersen, forderte daraufhin, die 500 dänischen Soldaten aus dem Irak zurückzuziehen. Sie könnten im Irak und bei Einsätzen in anderen muslimischen Ländern zur Zielscheibe werden. Laut Umfragen fürchten 79 Prozent der Dänen Terrorangriffe auf ihr Land selbst.



Königin gegen Islam?



Wegen eines Übersetzungsfehlers ist auch Königin Margrethe II. in den Karikaturen-Streit hineingezogen worden. In einem im letztes Jahr veröffentlichten Interview hatte sie erklärt, dass es nötig sei, dem Islam ein Gegenbild (modspil) gegenüberzustellen. Eine britische Zeitung machte daraus, dass es nötig sei, "Widerstand" (auf dänisch modstand) zu leisten. Für die panarabische Zeitung "Al Hayat" war dies am Sonntag das wichtigste Thema auf der Meinungsseite. Die Überschrift: "Es ist etwas faul im Staate Dänemark".



Auch das Zusammenleben der Dänen mit den Muslimen im eigenen Land wird erschwert. So erklären 59 Prozent der Befragten in einer Umfrage, dass sich die Kluft zwischen beiden Gruppen vergrößere. Dänemark hofft nun, dass andere westliche Länder eine Lösung der Causa finden.