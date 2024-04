Danke Anke, zurück zu Lück

Sie ist wieder da. "Die Wochenshow", die die Sprache der Jugend der späten 90er Jahre prägte. Jede Anke musste sich nicht nur einmal am Tag ein "Danke, Anke" gefallen lassen. Und jeder, der gerade daneben stand, konnte nicht anders als ein "zurück zu Lück" hinzuzufügen - bevor alle in Gelächter ausbrachen oder zumindest schmunzelten. Die Show, die im Nachrichten-Stil Politiker und Bürger verballhornte, die Gesellschaft vorführte wie einen Esel in der Manege, wurde nach sechs Jahren 2002 wegen geringer Einschaltquoten eingestellt. Heute, Freitag, neun Jahre später, feiert Hauptdarsteller Ingolf Lück sein Comeback.