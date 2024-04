Darabos sorgt für Ordnung in seinem Haus, für Unordnung in der Koalition

"Ich sehe meine Aufgabe nicht in einer Bewertung der Modelle", sagt Othmar Commenda auf die Frage, ob auch er Norbert Darabos Modell einer Freiwilligenarmee für das beste hält. Hielte er es für das beste Modell, hätte der interimistische Generalstabschef wohl einfach militärisch knapp "ja" gesagt. So umschifft er diese Klippe, wohl wissend, was mit seinem Vorgänger passiert ist, als dieser sich klar für die Beibehaltung der Wehrpflicht aussprach.