Das Beinahe-Grauen!

Aber bleiben wir bei der Angst: Diesmal ging es um einen Fall, in dem ein Internet-Hacker vorzugsweise Teenager-Mädchen via in ein Facebook-Bild eingebauten Computervirus kontaktierte und dann Fotos von deren Festplatte laden konnte sowie via der eingebauten Webcam mitansehen konnte, was denn da im Jugendzimmer so vor sich ging. "Und was ging denn da vor?", fragte da Moderator Steffen Hallaschka mit kaum die Sensationslüsternheit überspielender Stimme (da fehlt noch die Jauchsche Abgebrühtheit!). Ja eh nichts Arges, so der ernüchternde Tenor der geladenen jungen Damen. Tja. Und dann wars ja auch schon wieder nicht gar so schlimm. Aber beobachtet fühle man sich schon. Gut, dass bei so viel Nervenkitzel auch eine simple Lösung zur Hand war: Das Problem sei nämlich ganz einfach zu beheben, indem man einen Klebestreifen über der Kamera platziere und den nur dann entferne, wenn man sie auch tatsächlich benützen will. Man könnte natürlich auch nicht einfach auf jeden Link klicken, den einem irgendeine unbekannte Personen schickt. Weil: Was da alles passieren kann!