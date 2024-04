Das Brot hat Neujahrsschicht

Zum Jahreswechsel ist wieder die Zeit der Fernseh-Traditionen gekommen. Die Rede soll hier aber nicht vom immergrünen Klassiker "Dinner for One" sein, sondern vom modernen Neujahrsklassiker "Dinner für Brot", einer köstlichen Persiflage auf den alten Schinken; mit Bernd (dem Brot) und seinen Freunden auf dem Kinderkanal (kika). Die Parodie mit Bernd als Freddie Frinton geht zu Silvester um 19.50 über den Bildschirm. Schon zuvor um 15.50 Uhr gibt es übrigens ein Neujahrs-Special. Am Neujahrstag muss das depressive Kastenbrot dann gleich mehrfach ran, um mit Gästen zu plaudern, die man ihm aufs Auge gedrückt hat (15.50 Uhr: Christoph Maria Herbst und Bernhard Hoëcker; 19.50 Uhr: Bastian Pastewka und Barbara Schöneberger).