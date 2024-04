Das Bundesheer geht nach Afrika

Mandat gilt vorerst nur für halbes Jahr. | Darabos beteuert humanitäre Ziele. | Grüne, FPÖ und BZÖ gegen Einsatz. | Wien. Sicherheitspolitik ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. In Zeiten transkontinentaler Flüchtlingsströme und den Gefahren des internationalen Terrorismus reicht es nicht mehr, lediglich die eigenen Grenzen zu sichern. Konsequenterweise argumentierte deshalb der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck (SPD) 2002 den Einsatz deutscher Truppen in Afghanistan mit dem Satz "die Sicherheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt".